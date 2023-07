Põles JCB põllumajanduslik teleskooplaadur, mida kasutatakse heinarullide tõstmiseks. "Põleng võis alguse saada mingisuguse puistematerjali või heinapuru kogunemisest mootori põhjakatte alla. Teine variant on see, et seal võis olla elektrisüsteemi rike, mis algatas tulekahju," rääkis Rakvere päästekomando meeskonnavanem Madis Moor.