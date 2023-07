Vene palgasõdur teenib viis korda rohkem kui poemüüja ja kaks korda rohkem rekamehest

Paljude Venemaa omavalitsuste internetilehtedel on "esiuudiseks" tööpakkumiskuulutus, mis lubab väärt töö eest väärt palka. Tegemist on kuulutusega, kus antakse teada, et armeesse värvatakse vabatahtlikke ja et sõjapiirkonnas teenivate sõdurite palk algab 204 000 rublast kuus.