Kolmapäeval tungisid kaks suurt lahtist koera Jõetaguse külas võõra majapidamise hoovile ja ründasid seal ketis olnud koera. Ründajad kuuluvad perekond Ildile, kes tegutseb samas läheduses asuvas Neeruti mõisas, ja Ildide koerad on ümberkaudsete elanike sõnul varemgi lahti pääsenud. Hanna Ild, kes on tuntud ka lauljana, ütles ajakirjanikule, et "tegemist on avaliku laimuga, mida Facebook levitab", ja rohkem kommenteerida ei soovinud.