Tapa võimukoalitsiooni meelitati keskerakonda

Kui Butšenkov vastas, et keskerakonna uks ei ole kellegi jaoks suletud, järgnes 22. juunil juba kokkusaamine Valgejõe juhi Alari Kirdiga, kes on ühtlasi Tapa vallavolikogu esimees. Kirt pakkus välja kolmikliidu: Valgejõgi, EKRE ja keskerakond. Kui Butšenkov küsis, kas see on ainuke variant, selgus, et Kirdil on valmisolek teha ka kaksikliit, kuhu kuuluksid üksnes Valgejõgi ja keskerakond.