Juhtkiri: noortepuudus pitsitab

Kuhu need noored siis lähevad? Sinna, kus on kärtsu ja mürtsu. Üks põhjus, miks linna minnakse, on soov seal õppida, aga tagasi ei kiputa sealt enam tulema. Esiteks pakub linn rohkem ja paremaid karjäärivõimalusi kui maapiirkond. Nüüd kerkib küsimus, miks siis noored ise ei tule maale ega hakka ise tegusid tegema. Sageli ei nähta potentsiaali ega võimalusi ega seda, et neile vastu tuldaks. Muidugi, mitte kõik noored ei ihale tegelikult linnaelu, palju on neid, kes tahaksid kodu rajada esivanemate talukohta või siis panna maapiirkonnas alus oma kodule, mida põlvest põlve edasi pärandada.