Ükskõik kuidas seda teha, muusikaga või ilma, üksi või sõbraga, kiiremalt või aeglasemalt, on see kasulik ning tõesti vähim ja lihtsaim, mida igaüks enda heaks teha saab.

Jalutamine on kasulik näiteks südamele, kopsudele ja liigestele. Ka on kõndimine hea seedimisele ehk pärast söömist on vägagi mõistlik võtta ette väike jalutuskäik. Jalutamine aitab kaasa ka loovusele: uuringud on näidanud, et inimene on liikudes loovam kui istudes. Peale muu aitab jalutamine kaasa heale unele, sest maandab pingeid ja ärevust.