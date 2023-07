Mida hakata peale putukahammustustega?

Haljala pereõde Ellis Ka­lamets nendib, et putukaist kõige kardetum on loomulikult puuk, samas tuletab ta meelde, et on ju ka teisi putukaid, kes võivad hammustada ja seeläbi inimesele probleeme põhjustada. «Igat putukahammustust tuleb jälgida,» paneb pereõde südamele. Inimesel, kes teab, et ta on allergiline, soovitab Ka­lamets kohe allergiavastast preparaati võtta. «Samas tohivad ka mitteallergikud antud preparaati kasutada, et vältida teatud probleeme. See on kiire lahendus ja retsepti saab perearsti käest.»