Kurepesa Gustavi talu hoovis. Fotolt on näha kurepoeg hetk enne pakinööri eemaldamist jalgade ümbert.

Haljala vallas Kandle küla Gustavi talu hoovis on pool sajandit olnud kurepesa. Pesa toetub betoonist elektripostile. Binokliga pesa jälgides märkas peremees, et midagi on valesti. Kurepoja jalgade ümber oli keerdunud sinine pakinöör.