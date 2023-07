Seadusemuudatus suurendab väikelapsevanemate haigus- ja hooldushüvitisi

Praegu arvestatakse lapsevanemale haigus- või hoolduslehele jäämisel hüvitist ainuüksi eelnenud aastal sotsiaalmaksuga maksustatud tulult. See tähendab, et lapsevanem, kes oli eelneval aastal tulu teenimata lapsega kodus, saab hüvitist töötasu alammääralt. Muudatusega võrreldakse lapsevanema sotsiaalmaksuga maksustatud tulu vanemapuhkuse hüvitisega ning võetakse aluseks see, kumb on vanemale kasulikum.