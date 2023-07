​Alates jaanipäevast on Kurva Kodu kinni, aga see on viimastel suvedel alati nii olnud, sest omanik Ilmar Uldrichi kogemuse põhjal pole suvel sellist kõrtsikest Rakveres nagunii mõtet avatuna hoida. "Hoone on müügis ja olen avalikult öelnud, et panen kinni," kinnitas omanik Uldrich. "Aga kui septembris algab kütteperiood ja hoonet pole müüa õnnestunud, mis ma siis teen? Kütan tühja maja edasi? Siis peab midagi välja mõtlema ..."