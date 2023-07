Bürooseinal nähtud maal inspireeris kunsti kogumisega algust tegema

Olgugi et kunstiajalugu oli Kersti Reinbergile alati huvi pakkunud, selgus, et tõsisemale kunstihuvile andis tiivad just Richard Uutmaa looming. Aastaid tagasi töötas neiu Rakveres ühes büroos, kus seina kaunistas nimelt Richard Uutmaa maal. Selle päevast päeva vaatlemine ja maali põhjalikult süvenemine viisid selleni, et neiu hakkas kunstniku kohta uurima. Aegamisi kerkis temas soov, et kunagi peab tema koduski Uutmaa töö oma koha leidma. Ei möödunudki kuigi palju aastaid, kui nii läks. «Olen kõik kuupäeva täpsusega kirja pannud, millal mingi pildi ostnud olen ja kuidas selle pildi lugu on,» kõneles kunstihuviline. Esimese pildiga oli lugu nii, et ta sai kataloogist teada Richard Uutmaa akvarelli «Vainupea rand» peatsest müügist. «Lapsepõlves oli see mu põhiline rand ja mu juured kaugemalt on samuti Vainupealt ja Eisma kandis pärit, seega see oli mu jaoks väga oluline,» rääkis ta. Ostuks valmis, seadis neiu sammud Tartusse E-Kunstisalongi. Kui lõpuks oksjonihaamer Reinbergi kui ostja kasuks langes, tulid neiul pisarad silma. Pikaajaline unistus oli täitunud.