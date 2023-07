Ateljeemuuseum hoiab elus kunstniku mälestust

Soojalt meenutab Tiina Uutmaa oma lapsepõlve ja vanemaid. Naine räägib, et isa sünnikodu oli Altja külas, ent sõja ajal oli Richard Uutmaa omakaitses, tema vend aga laskurkorpuses. Keegi ei tea, mis oleks saanud siis, kui vennad metsas kokku oleks juhtunud. «Isa ei andnud keegi üles, ehkki räägitakse, et eestlane on kange ülesandja. Tema näitel see tõsi pole. Muidugi, me ei julenud, olgugi et tahtsime, oma kodu tagasi saada. Isa valutas väga mahajäänud kodutalu pärast südant, elu lõpuni oli Altja talle armas,» kõneleb Tiina Uutmaa. Kuna Eismal leidus sobiv maja, sattus nõnda, et perekond Uutmaast said Eisma küla esimesed nii-öelda untsakad. «Öeldi, et ostsime suvila. See pole suvila, vaid ikka kodu. Meri oli isale aknast olemas, see oli tähtis.»