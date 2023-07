Lääne-Virumaal vändatakse seriaali linnast mõisasse kolinud noortest

Ajaga muutus algne kontseptsioon tundmatuseni, sest improviseeritud mokumentaalist sai absurdihõnguline romantiline komöödia, kus esineb ka draama sugemeid. "Me teeme seda, mis me arvame, et on kvaliteetne, ja, mis võiks puudutada võimalikult laia audientsi," rääkis Tafitšuk, kes vihjas, et seriaali saatel saab poetada ka pisara.