Tuumapommid meelitavad inimesi jätkuvalt Rohu raketibaasi

Rohu raketibaas on omamoodi monument kunagistele impeeriumi hiilgeaegadele. Retkel giidiks olnud Andres Kurm ütles, et praegusel hetkel on see paik põnev kombinatsioon erinevatest nähtustest. Ühelt poolt ilmestab Rohu baasi looduskaitseala ja seal olev taimestik, linnustik ja loomastik. Teisalt omab rajatis sõjaajaloolist väärtust ja kolmandaks, mis nendest hoonetest edasi on saanud.