Mitu Rakvere tänavat saavad sügiseks uue ilme

Õie tänaval hakatakse sademevett koguma suurtesse mahutitesse, kust see imbub pinnasesse, mitte ei lähe linna kanalisatsioonivõrku.

Rakveres käib mitu suurt tänavaremonti ja sama on kavas järgmisel aastal. Tänavu on remondis Vallimäe-tagune Õie tänav, peagi läheb remonti üle Vallimäe viiv Tõusu. Samal ajal renoveeritakse kahte tänavat Kukekülas ja teeehitus käib Navi arenduspiirkonnas. Järgmisel aastal on järg Kastani puiestee ja sellega ristuvate tänavate käes.