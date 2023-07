Kastani puiestee kastanid tuleb kahjuks maha saagida

Karus selgitas, et osa puid on haiged ja need võivad suurema tuulega ümber kukkuda. Kuid on ka teine põhjus vanade puude eemaldamiseks. "Kastani juured on madalal. Puud ei kannata nii või teisiti intensiivset ehitustegevust välja," lausus ta.

Kastani puiestee rekonstrueerimise vajadusest on räägitud mitu aastat ja tegelikult on selleks tööks olemas ka projekt, mis praeguseks on tegelikult aegunud. "Kastani puiestee teekate on nii kehvas seisus, et seda pole mõtet enam lappida," lausus abilinnapea. "Projekt on varasemast olemas, aga see tuleb ringi teha, sest olukord on muutunud. See ei arvesta samasse piirkonda rajatava Pärdi majaga, juba valminud riigigümnaasiumiga ja punamonumendi kadumisega. Parkimiskohti tuleb juurde teha. Praegu ühesuunaline Võimla tänav tuleb ümber projekteerida laiamaks ja teha tagasi kahesuunaliseks, olemasolevana ei rahuldaks see nõudmist, kui Pärdi maja valmis saab," selgitas ta. "Ümberprojekteerimine käib, lepingu põhjal saame selle kätte septembris."