Harri Kullas näitas head minekut Belgias

Põhisõidus näitas Kullas taas, miks ta on maailma üks parimaid startijaid. Esimese kurvi järel oli Kullas teisel kohal. Pikalt ta kõrget kohta nautida ei saanud, sest kohe hakkasid konkurendid temast mööda pressima. Harri võttis ühtlase tempo, et maailma raskeimail rajal sõidu lõpuni vastu peaks. Mõne ringi järel langes Kullas esikümnest välja ja võitles selle eest, et võimalikult kõrgel sõit lõpetada.