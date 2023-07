Vaade: jättes ralli rahata, sülitab riik enda rahakotti

Aga meil on maailma parimad kruusateed rallivõistluse korraldamiseks. Seda kinnitas ka maailmameister Kalle Rovanperä, kes Rally Estonialt oma kolmanda võidu võttis. Mees ei olnud kiitusega kitsi ja ütles, et armastab seda rallit rohkemgi kui kodumaal toimuvat Soome MM-rallit. Teadupärast on Rovanperä väga otsekohese ütlemisega ja pole mingit kahtlust, et need olid siirad sõnad.