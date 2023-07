Möödunud nädalavahetust said bluusisõbrad alustada Porkunis juba tuttaval muusikafestivalil Porkuni Bluus. Kogukondlikust kokkusaamisest välja kasvanud festival on kõrgelt hinnatud nii kodukandis kui ka lähivälismaal.

Festivali korraldaja Eigo Laur kõneles, et värsked festivalimuljed on eelkõige ikka seotud suurte emotsioonidega. Ta lisas, et on õnnelik, et ilmataat festivalirahvale halastas ja kaks tundi enne kontserdi algust kuni järgmise päeva lõunani ei tulnud Porkunis tilkagi vihma, kuid erilist rõõmu pakkus loomulikult muusika.