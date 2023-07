Pätsi Sahvri omanik unistab taastatud napsuvabrikust

Peamiselt saiakeste küpsetamise tõttu tuntud Heiki Hallik on visanud silma Porkuni mõisa vanale viinavabrikule, mis praegu seisab jõude. Mehe eesmärk on hakata Porkunis tootma kartulinapsu, mille kangus algaks 40 protsendist. Pikemaks plaaniks on kogu hoone renoveerimine.