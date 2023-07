Rakvere firma hakkab ehitama Narva pneumohalli

Lepingu kogumaksumus on ligi 7 miljonit eurot. Uus jalgpallihall rajatakse Narva Kreenholmi ja Staadioni tänava vahelisele alale.

​Revin Grupp OÜ juhataja Kristjan Madisson ütles, et vastavalt lepingule ehitavad nad 9500-ruutmeetrise netopinnaga pneumohalli ja olmehoone ning rajavad kompleksi ette ka uue tänavajupi koos jalakäijate ala ja haljastusega. Halli on plaanitud kunstmurukattega täismõõtmeis jalgpalliväljak, mida ümbritsevad tartaankattega jooksurajad kergejõustiklastele. Kahekorruselise olmehoone esimesel korrusel paiknevad mängijate ja kohtunike riietus- ja pesuruumid, teisel korrusel on hallivaatega tribüün 150 inimesele. "Jalgpallihall peaks valmima 2024. aasta septembris," lausus Madisson.