Huvi võistluse vastu on suur ja seda näitab ka registreerunute arv – vabu kohti on alles kõigest kaheksa. Peakorraldaja Argo Veedla sõnul on ettevalmistused täies hoos. Ka Virumaa Teatajaga vesteldes oli mees parasjagu linna peal ringi liikumas ja võistluse tarbeks silte paigaldamas.