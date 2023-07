Pankrotistunud ettevõte jättis endast maha poole miljoni eest võlgasid

Virumaa koolitoit OÜ selgitas, et makseraskused hakkasid tekkima eelkõige alates 12. märtsist 2020, millal kuulutati välja Covid pandeemiast tulenevalt eriolukord. Ettevõtte esindaja selgitas, et õppeaasta viimased kuud on tavaliselt majanduslikult kasumlikud ja perioodil teenitud tulu aitab üle elada suvekuud. 2020. aastal läks aga teisiti.