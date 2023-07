Hinnatõusust olenemata on majutajatel käed-jalad tööd täis

Vainupeal asuv Adami talu on pereettevõte, mis pakub majutust juba üle 20 aasta ja teeb seda aasta ringi. Puhkemajas on kaks apartementi, suveperioodil on valikus ka aiamaja. Korraga on võimalik majutada kuni kaheksat inimest. Talu noorperenaise Eva-Maria Liivi sõnul on see suvi hästi läinud, on olnud kiiremaid aegu, aga selle üle ei nuriseta. Võrreldes eelmiste aastatega liigub tema hinnangul inimesi siiski vähem ringi.