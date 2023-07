Kui laager juba käis, küsis kirjanik Mikk Pärnits kuulutuse all, et kas tõesti töötab nimetatud meesterahvas lastelaagris. Nimelt hakkas Gabriel aktiivselt sotsiaalmeedias videoid postitama. Pärnitsa sõnul hakkas kohe levima info, et tegemist on vägistamiskatses süüdi mõistetud mehega.