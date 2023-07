Võsu randa jõudes hakkasid festivalialal silma juba piirdeaed, lava ja mõned kõrtsid. Ringi vurasid kahveltõstukid, mis veoautodest järjest kaupa maha tõstsid. Võsu rannafestivali peakorraldaja Romeo Savinski sõnul on praegu veel keeruline öelda, kui palju inimesi täpselt nädalavahetusel muusikat kuulama tuleb, aga alale mahub vähemasti 12 000 inimest. Mehe sõnul on olnud kordi, kus aiaga piiratud ala on puupüsti täis olnud.