Kommentaar: mobiiliga makstes on turvalisus omaniku kätes

Nutiseadmes erinevaid makselahendusi pakkuvad rakendused on üles ehitatud nii, et neid saabki kasutada vaid siis, kui seadmes on tagatud ettenähtud turvanõuded. Ükskõik, kas inimene kasutab maksmiseks sularaha, deebetkaarti või nutiseadmega viipemakset, lasub lõplik vastutus turvalisuse tagamise eest siiski kasutajal endal.