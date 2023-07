Juhtkiri: kuriteod tuleb panna registrisse

Gabriel on nooremale põlvkonnale teada-tuntud isik. Ta on vähemalt paar aastat teinud voogedastusplatvormidel otseülekandeid, kust pole puudunud ka alkoholi tarbimine, mis kohtuotsuse kohaselt talle keelatud on. Gabriel on veebis eksponeerinud ka live-ülekannet, kus ta viibis ühe pummelungi ajal Tapal tuttava juures, kel oli 10-aastane laps. Nii Gabriel kui ta sõber olid juba parajalt joogised, kui Gabriel pakkus, et võib minna ja lapse magama panna. Mis seal teises toas toimus, ei saa me ilmselt kunagi teada, aga selliste kalduvustega isik ja alaealine laps ühte tuppa ei kuulu.