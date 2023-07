Rakvere sõpruslinn Cēsis kutsub eestlasi sünnipäevale

Tänavuse Cēsis linna pidustuste juhtmotiiviks on Tähtede poole, mis ühtlasi sümboliseerib eelolevat ambitsioonikat sündmust – aastal 2025 on Cēsis Läti kultuuripealinn.

Cēsis ootab ka külalisi Eestist ja tuletab meelde, et Cēsis on lähemal, kui tundub. See on reis, mida ei pea mitu kuud ette planeerima, ei pea lennupileteid otsima ja võrdlema – lihtsalt istuge autosse. Cēsise üks hüüdlauseid on muide "Kiire tulla, raske lahkuda".