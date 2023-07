Moodulmajad toodi kohale suurte veoautodega, mille juhtidel oli kesklinna kitsukestel tänavatel tükk tegemist, et sihtpunkti jõuda.

Eralasteaed Kaur omanik on MTÜ Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu. Selle juhataja Anne Nõgu rääkis, et nõudlus sõimekohtadele on Rakveres suur ja seepärast otsustati luua tingimused kahe uue sõimerühma moodustamiseks. Lapsed majutatakse äsja Posti tänavale paigaldatud moodulmajadesse.