Kalda ütles, et nemad said hoolekogu istungil anda vaid hinnangu direktori otsimise konkursi läbiviimise korra kohta. "Ainus dokument, mis meil kasutada oli, on konkursi kuulutus koos direktorikandidaadile esitatavate tingimustega. Selle kohta pretensioone pole. Ülejäänu osas oli muidugi arutelu," lausus ta.