Koduhoovis lõksus ⟩ Külarahvas ootab pikisilmi linnaga ühendavat kergliiklusteed

Kohalikud on juba aastakümneid unistanud kergliiklusteest, mis ühendaks Imastu küla Tapa linnaga. Suurenev liikluskoormus Imastu teel on inimesed oma kodudesse lõksu jätnud, sest eriti lastel ja vanuritel on suure tee ääres ohtlik liikuda. Raskeid õnnetusi jalakäijatega pole õnneks veel juhtunud, aga nappe pääsemisi on mitmeid.