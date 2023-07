Ehitusgeoloogiline eeluuring näitas, et Letipeale saab tuumajaama rajada

Letipea on Kunda linnast kirdesse jääv küla. Letipea piirkonnas oli ka varasemalt mõned puuraugud tehtud, aga infot ei olnud piisavalt. "Oli selline kahtlus, et aluskorras tugevad ja tihedad savikihid, Lontova sinisavi kihid, ei ole väga ühtlased, et seal võib olla selline asi nagu ürgorg," rääkis Marti Jeltsov kohalikele elanikele.

Jeltsovi sõnul on Lontova sinisavi kiht väga tugev ja heade ehituslike omadustega, ürgorg on aga täis pehmemaid settekivimeid. Ürgorg ei ole maapinnal silma järgi märgatav, sest seda katab ühtlaselt mets. "Nüüd arvestades seda, et tuumajaama reaktoripoolne osa ise ulatub 35 meetrit maa sisse, siis on seda oluline teada," rõhutas ta.