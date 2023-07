"Vanake" ehk vana generaator on toodetud aastal 1972 ning on võimsusega 30 kW. Kaks uut generaatorit on võimsusega vähemalt 204,3 kW ja 286,2 kW, mis annab Rakvere haiglale toimekindluse tegutseda iseseisvalt, sõltumata välistest energiavõrkudest.