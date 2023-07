Nädala kaja: räägi inimestega!

Eelmise nädala lõpus puhkes torm Rakvere kultuurielus. Muusikakooli kollektiiv sai teada, et nende direktor Toivo Peäske on tagasi astunud ja juba otsitakse uut. Konkursil kandideerimiseks oli aega vaid kuus tööpäeva, mis andis ilmselge vihje, et tegelikult on uus kandidaat kui mitte juba leitud, siis vähemalt väga kindlalt silmapiiril.