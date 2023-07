Külluslikult kirjud vitraaže meenutavad maalid ehivad jumalakoda

Kunstnik Kristel Mägedi viljeleb peamiselt värvikirevat suurte kontrastidega maali, samas on loomingus esindatud ka mustvalge maal. Varem on Mägedi tööde põhilisteks motiivideks olnud fantaasialoomad ja -maa­ilmad seotuna etniliste sugemetega abstraktsete ornamentide ja mandalatega. Tema senistel maalidel leidub eesti rahvuslikku joont, aga samuti viiteid nii Lõuna-Ameerika põlisrahvaste kui ka Aafrika-pärastele mustritele. Viimastel aastatel on loomingusse lisandunud vaimuliku sisuga maalid, mis meenutavad vitraaže. Kolmainu kirikus on oma koha kuni suve lõpuni leidnud just viimased.