Võsul jagus Rannafestivali külastajatele toiduelamusi seinast seina

Linnupesa kohviku perenaine Sandra Kruusel ütles, et nende söögikoha ülalpidamise põhimõtted on lihtsad. „Menüü peab mahtuma ühe tahvli peale ja toidud tuleb kiiresti väljastada. Meie võlu on see, et ooteaeg jääb kuskil viie ja kümne minuti vahele.” Lisaks vanakooli ja krõbekana burgerile ning -praele, saab Linnupesast käigult kaasa võtta ka võileiva, vräpi ja supi.