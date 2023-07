Võsu rannafestival möödus politseile suuremate vahejuhtumiteta

Rakvere politseijaoskonna juht Katrin Satsi ütles, et politsei jaoks möödus festival töiselt. "Kahe festivalipäeva jooksul läksid kaduma kolm inimest, aga õnneks leidsime kõik elusalt ja tervelt üles. Need kolm kaduma läinud inimest olid liigselt tarvitanud alkoholi, telefonid olid saanud tühjaks ja nad ei tulnud isegi selle peale, et keegi neid tegelikult taga otsib ning muretseb," rääkis Satsi, kes rõhutas, et üksteisel tuleks seltskonnas ikka silma peal hoida ja ringi peaks liikuma koos.