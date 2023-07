Peep Veedla: «Mul on juba pea järgmise aasta mõtteid täis!»

Viru Folgi peakorraldaja Peep Veedla paneb Käsmu küla muusika- ja folgimelu rütmis kulgema seekord kuueteistkümnendat aastat. Ühe festivali jaoks on see päris paras iga, Viru Folgist on kujunenud omamoodi traditsioon, millel küljes muusikagurmaanide kaubamärk. Ometi ei lasta liugu vana rasva peal, vaid püütakse külastajatele pakkuda teada-tuntud lemmikute kõrval alati ka midagi uut.