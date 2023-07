Nähtamatu on palju suurem, paeluvam ja sageli hirmsam kui nähtav. Nähtamatu üle saab polemiseerida, seda võib uskuda ja selles kahelda, seda võib kummutada ja selles ei või kunagi päris kindel olla. See viimane teeb nähtamatu haaravaks, sest teadmatus on alati põnevam kui teadmine, ehkki otsime teadmisi kõikjalt ja püüame neid endasse üha juurde mahutada.

Inimene on nähtamatut täis. Kui teaksime kõigi kohta kõike, kukuksime küllap selle koorma all kokku, sest ei rõõmu, kurbust ega hirmu ei tohi meis olla ülemäära palju, nii et me seda enam ei talu. Nii ongi maailm seatud nõnda, et me kõik käime ringi oma saladustega, oma luukerede ja pattudega, ilma et suurem jagu teisi neist midagi teaks.