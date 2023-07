«Muidugi kestab suvi nii kaua, kui ilma on. Eks kui pilet ostetud, siis tuled vihmaga ka kohale,» rääkis Frank (21) telk­las. Guido (22) ütles, et rannafestivalil on suurepärane asukoht. «Pidudele kutsub kohale ikkagi siinne melu.»