Väljapaneku kuraatori ja NOBA.ac kunstikeskkonna eestvedaja Andra Orni sõnul on kunstnikud tegutsenud tandemina ka varem. Üheskoos pälvisid nad 1999. aastal Konrad Mäe medali. "Seekordne väljapanek on kui kahekõne kahe pikaajalise sõbra ja kolleegi ning looduse vahel."

Orn ütles, et näitus kõnetab inimhingede sügavusi looduse kaudu. "Viinistu looduskaunis ümbrus ja mere lähedus on selleks kui loodud ning augustikuu soojus, mis juhatab sisse sügise, on suur muutuste aeg, kus hetkeks võiks aja maha võtta ja mõtiskleda."