Kaitseväe alade juures loata droonide lennutamine on karistatav

Kaitseväe sõjaväepolitsei uurimisjaoskonna ülem kapten Karmo Nuut ütles, et eriti problemaatiline on Ämari lennubaasi ümbrus, kus droonide lennutamine jäetakse õhuväega kooskõlastamata. Viimase kahe kuu jooksul on sõjaväepolitsei Ämaris väärteo korras vastutusele võtnud kaks droonilennutajat. Mõlemal puhul väitsid kodanikud, et polnud nõuetest teadlikud või arvasid ekslikult, et reeglid on teistsugused.