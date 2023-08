Uhtna jahtkonna kütt Markko Tanijärv oli karu tabamiseks teinud põhjalikku eeltööd. Pea 20-aastase jahimehekogemusega Tanijärv on poolteist kuud söödakohta toitu viinud ja kaamerast loomade liikumist jälginud.

"Läksin enne südaööd pukki, et lõhnad hajuksid," selgitas mees. Kuna karul on väga hea haistmine, lasi kütt ennast jahikantsli juurde viia sama autoga, millega ta ise alati loomadele toitu on toonud. Samuti jättis ta sel õhtul ära kõikvõimalikud protseduurid, mis võinuks talle võõrast lõhna külge jätta.