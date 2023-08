PPA peadirektor annetas politseimuuseumile oma vormi

Belitševi sõnul on PPA ja politseimuuseumi koostöö kestnud juba üle kümne aasta ja selle ajaga on muuseumist saanud armastatud külastuspaik, mis tutvustab nii Eesti politsei lähiajalugu kui ka praegust tööd. "Nii mõnigi laps võib just tänu Rakveres veedetud tundidele valida tulevikus politseiniku, uurija või piirivalvuri elukutse. Seetõttu tänan südamest kõiki, kes on politseimuuseumi igapäevase tegevusega seotud ja teevad lastele külastuse meeldejäävaks," ütles ta.

Sihtasutuse Virumaa Muuseumid juhatuse liige Viljar Vissel ütles, et koostöö politseiga on olnud väga hea. "Muuseum on ka politsei mälu talletaja ja meist on olnud palju kasu filmitegijatele või politseinikele, kes on tahtnud uurida, milline nägi välja aegadetagune vorm või millega sõideti."