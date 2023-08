Küprosel Paphose Pafiakost juhendanud Vassiljevi sõnul said seal kõik klubi poolt antud eesmärgid täidetud. Pafiakos lõpetas riigi meistrivõistlustel pronksmedalil. "Minu jaoks oli jälle uus keskond, uus kogemus ja uus riik, mis on ka selline omamoodi võlu selle ameti juures," sõnas Vassiljev.

Treener tunnistas, et põnev on tutvuda sellega, kuidas erinevates kultuurides asjad toimivad. "Eks ta omanäoline oli igast küljest, aga midagi müstilist ei olnud. Oleks esimest aastat Eestist välja läinud, oleks oluliselt keerulisem, aga kuna omajagu juba välismaal käidud, siis on kohanemisvõime mul juba parem."