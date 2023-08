Aasta loom – lendorav – saab tõhusama kaitse

Keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Erit sõnas, et Lääne-Virumaal on kavas kaitse alla võtta kuus uut lendorava püsielupaika ja laiendada kuue püsielupaiga piire või muuta tsoneeringut. Kõik nimetatud alad asuvad Vinni vallas, üks püsielupaik asub osaliselt ka Ida-Virumaal. «Värskeimad muudatused kavandatavates püsielupaikades on tehtud 2023. aasta seire andmetel, kuna leiti mõned uued lendorava elupaigad,» sõnas Erit. Neist on maaomanikke ja kohalikke omavalitsusi juba teavitatud ning keskkonnaamet ootab nende arvamusi ja ettepanekuid 18. augustini. Käesoleva aasta seire andmetel on kavas nimetatud 12 püsielupaigast võtta kaitse alla Sõjavangikraavi ja Tõlga oja lend­orava püsielupaik (mõlemad tervenisti riigimaal) ning laiendada kavandatavat Punasoo püsielupaika, kusjuures umbes