Koduloomade karvadest kergelt ja tõhusalt vabanemiseks on aga kasulikke nippe, mis koristamist lihtsustavad.

Enim karvu koguneb sinna, kus on palju staatilist elektrit. Peamisteks kohtadeks, kuhu loomakarvad kogunevad, on diivanite, toolide ja voodite alused ning uksepakkude ja põrandalampide ümbrused. Neist piirkondadest tasub loomakarvu eemaldada sagedamini ja hoolsamalt kui mujalt, et vältida karvade lendlemist majapidamises.