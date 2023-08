Alles see oli, kui pasundati rahvusliku lennufirma ehk Nordica kasumist ja kiideti Jan-Erik Palmerit. Augustis 73-aastaseks saav vanahärra on kahtlemata osav ja kaval, kuid kiitjatel jäi kahe silma vahele üks pisike nüanss. Palmer on varem juhtinud pankrotistunud lennufirmasid Cimber Sterling ja Skyways.