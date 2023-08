Juhtkiri: et kasvatada last, on vaja tervet küla

Ehkki perel on ruumikas elamine, kohaliku kooli õpetajad pingutavad ning ka sotsiaaltöötajad annavad oma panuse, ei lähe asjad nii, nagu peab. Lapsed käivad vargil nii majades, poes kui ka aiamaal. Mõni julgem lehtselane on püüdnud lapsi korrale kutsuda. Sellest pole sündinud aga midagi head: pereisa on käinud korralekutsujat omakorda valjuhäälselt korrale kutsumas. Varguselt tabatud jõnglase sakutamise eest tuli vara kaitsjal tegemist teha politseiga.

Mis siis saab, kui küla on hirmu all ja pöörab selja? Kõige suuremateks kannatajateks on ju lapsed. Ühest küljest on mure laste käitumise pärast, teisalt vanemate pärast, kes pole suutnud lastele õiget-valet selgeks teha. Lisaks on selliste juhtumite puhul alati kaalukausil suurperede niigi habras maine. On väga toredaid ja asjalikke suurperesid, kus kasvavad vahvad ja tragid lapsed ning kus vanemad ei ole lapsi saanud pensionifondiks. Kahjuks tirivad elu hammasrataste vahele jäänud suurperede liikmed alla ka asjalike perede mainet.